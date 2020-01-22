İzzet Günay ile Erol Evgin, Nevra Serezli'yi yeni oyununda yalnız bırakmadı

İSTANBUL (AA) - Sanatçılar İzzet Günay ve Erol Evgin, tiyatro sanatçısı Nevra Serezli'nin yeni oyununu izledi.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyununu izleyen sanatçılar, oyunun ardından 11 yıl sonra yeniden sahnelere dönen Serezli ile rol arkadaşlarını tebrik ederek, bir süre sohbet etti.

Serezli oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuna büyük ilgi olduğunu ve tüm biletlerin satıldığını aktararak, "Oynayacak salon yok ki. Mecburen ara veriyorsun, boş salon bulana kadar. Eskiden öyle miydi, Dormen Tiyatrosu zamanında? Bir tek pazartesimiz boştu. Başlardık, bütün haftayı bitirirdik. Bütün sezonu bitirir, yazın turneye çıkardık." dedi.

Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay ise Memduh Ün yapımı "Ağaçlar Ayakta Ölür" filminde Yıldız Kenter ve Hulusi Kentmen ile rol aldıklarını belirterek, filmin 1964'te hem kendisine hem Kenter'e ilk Antalya Altın Portakal Ödülü kazandırdığını dile getirdi.

Oyunun çok farklı ve gayet güzel olduğunu sözlerine ekleyen Günay, "Çok güzel. İyi oynuyorlar. Nevra Hanım ve tüm oyuncular çok iyi. Hakkını veriyorlar. Genç oyuncu arkadaşlarımı da kutluyorum. Nevra tabii her zaman iyi bir oyuncu. Onu da gönülden kutlarım." diye konuştu.