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Jahrein, Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Büyüklük gösterip beni affetti

19.03.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada siyasetle ilgili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ahmet Sonuç (Jahrein), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Meral Akşener'in kendisini affettiğini ifade eden Jahrein, "Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. 'Gençsin. Olur öyle şeyler' dedi" ifadelerini kullandı.

Jahrein, Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Büyüklük gösterip beni affetti

Jahrein lakabını kullanan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İYİ Parti lideri Meral Akşener'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

"HADDİMİ AŞAN SÖZLERDEN ÖTÜRÜ..."

Jahrein paylaşımında Akşener'in Twitter hesabını da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Sayın Meral Akşener ile az önce telefonda görüştük. Yeni doğan bebeğimizden ötürü beni ve eşimi tebrik etti. Kendisine ulaşmak için geçen hafta özel kalemine ulaşmıştım. Oğlan erken doğunca yüz yüze görüşemedik. Önceden sarf ettiğim haddimi aşan sözlerden ötürü özür diledim kendisinden. 'Kaç yaşındasın?' dedi. '34' dedim. 'Gençsin. Olur öyle şeyler.' dedi. Büyüklük gösterip beni affetti. 'Gençlerin çıkarlarını koruyun lütfen. Size güveniyoruz' dedim. 'Her şey hallolacak' dedi.
Ben oğlumun altını değiştirmeye gidiyorum. Buralar size emanet."

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Meral Akşener Jahrein (Ahmet Sonuç) ahmet sonuç

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