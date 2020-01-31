Jandarma astsubayların mezuniyet heyecanı

Jandarma teşkilatının üstün vazife anlayışıyla, sarsılmaz disipliniyle Cumhuriyet'in temel niteliklerine bağlı olduğuna dikkati çeken Çardakcı, milletini ve bayrağını seven, milletin emrinde ve hizmetindeki jandarmanın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı inancı, azmi ve kararlılığı göstermeye devam edeceğini söyledi.

- "Mezun olan astsubaylarımıza büyük görev düşmektedir"

Çardakcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar jandarma teşkilatının kesintisiz operasyon mantığıyla "gece-gündüz" ve "yaz-kış", "sıcak-soğuk" demeden mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Mezun olan öğrencilere hitaben "Bugünden itibaren elinizde hizmet meşalesi ile yurdun her köşesine dağılıyorsunuz." diyen Çardakcı, şunları kaydetti:

"Haklı bir gururla üstlendiğiniz bu görev, doğası gereği dünyanın en zor, en meşakkatli fakat en şerefli görevlerinden birisidir. Terörle mücadele eden birliklerde üstlendiğiniz görevin ne kadar önemli olduğunu asla unutmayınız. Operasyonda hasta ve yaralı personelle zaman kaybına neden olmadan en kısa sürede ilk müdahalenin yapılması ve en yakın sağlık teşkiline tahliyesinin yapılması, terörle mücadele harekatının en önemli ilkelerindendir.

Bu yüzden bugün burada mezun olan astsubaylarımıza büyük görev düşmektedir."