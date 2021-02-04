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Jandarma Siber Suçlarla Mücadele timleri, terör örgütü propagandası yapan siteleri erişime kapattırdı

04.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Jandarma Siber Suçlarla Mücadele timleri, terör örgütü propagandası yapan siteleri erişime kapattırdı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandası yapan ve yasadışı bahis içerikli 331 internet sitesi erişime kapatıldı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, tanzim edilen Açık Kaynak Araştırma Raporu, Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunularak, alınan erişimin engellenmesi kararları gereğince, PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası içerikli yayın yapan 126 web sitesi/URL adresi ile Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik içerikli yayın yapan 205 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) raporlanarak alınan karar doğrultusunda toplam 331 web sitesi BTK tarafından erişime kapattırıldığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandası yapan ve yasadışı bahis içerikli 331 internet sitesi erişime kapatıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, tanzim edilen Açık Kaynak Araştırma Raporu, Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunularak, alınan erişimin engellenmesi kararları gereğince, PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası içerikli yayın yapan 126 web sitesi/URL adresi ile Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik içerikli yayın yapan 205 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) raporlanarak alınan karar doğrultusunda toplam 331 web sitesi BTK tarafından erişime kapattırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele timleri, terör örgütü propagandası yapan siteleri erişime kapattırdı

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