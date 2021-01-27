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Jandarma toz ve kubar esrar ele geçirdi

27.01.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Samsun’da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda toz ve kubar esrar ele geçirdi.Olay, Samsun’un Yakakent ilçesi Kosköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda toz ve kubar esrar ele geçirdi.

Olay, Samsun’un Yakakent ilçesi Kosköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda R.K.’nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini elde ederek söz konusu şahsın evine ve evin eklentisine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 290 gram koz esrar, 387 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 153 gram dişi Hint keneviri tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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