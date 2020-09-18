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Jandarma zehir tacirlerinin kimliğini kola yapılan dövmeden tespit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri ormanlık araziye kenevir eken zehir tacirlerinin kimliklerine şahıslardan birinin kolundaki dövmeden ulaştı.

Jandarma zehir tacirlerinin kimliğini kola yapılan dövmeden tespit etti

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri ormanlık araziye kenevir eken zehir tacirlerinin kimliklerine şahıslardan birinin kolundaki dövmeden ulaştı. Ekiplerin dövmeyi incelemesi ile zehir tacirleri 450 gram esrar ile yakalandı.
Olay, Sandıklı ilçesi Çamoğlu Köyü Akdağ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgedeki ormanlık arazi içerisine yaklaşık 50 kök kenevir bitkisi ekildiği tespit edince, kenevirleri eken şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler drone ve fiziksel takip bölgeye iki erkek şahsın motosiklet ile geldiklerini belirledi. Şüphelerden birinin kolundaki dövmeyi inceleme alan ekipler şahısların Sandıklı ilçe merkezinde ikamet eden K.U. ile Örenkaya köyünde ikamet eden A.D. olduğunu tespit etti. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler ardından şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında 450 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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