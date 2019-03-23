Jandarmadan dernek binasına kumar baskını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin dernek binasına düzenlediği kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 38 kişiye toplam 12 bin 160 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir derneğe baskın yaptı. Yapılan baskında tombala kağıtları, tombala makinesi, tombala topu, çay pulu, televizyon, kamera kayıt cihazı, kamera ve el telsizleri ele geçirildi. Dernek Başkanı İ.E. (39) gözaltına alınırken, kumar oynadıkları tespit edilen 38 kişiye de kişi başı 320 TL olmak üzere toplam 12 bin 160 TL para cezası kesildi.

