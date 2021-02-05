HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan eve kumar operasyonu

Jandarmadan eve kumar operasyonu

05.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan eve kumar operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri kumar oynanan eve baskın düzenledi.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri kumar oynanan eve baskın düzenledi. Baskında 11 kişiye toplamda 35 bin 622 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Kerimler Köyü’nde E.S.(55) isimli şahsın evinde kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından adrese basın düzenlendi. B.B. (41-E), K.K. (61-E), M.S (51-E), A.Ü. (51-E), N.S (44-E), S.S. (52-E), H.A. (41-E), M.K. (35-E), Y.S. (53-E), E.S. (55-E) ve İ.S. (57-E) isimli şahıslar kumar oynarken bin 290 TL para ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına ihlal etmekten 4 bin 697 TL, maske takmama kabahatinden 9 bin 900 TL, kapalı alanda sigara içmekten bin 632 TL, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından 4 bin 697 TL, kumar oynamadan 14 bin 696 TL olmak üzere toplam 35.622 TL ceza uygulandı.
Ev sahibi E.S. (55-E) isimli şahıs hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan eve kumar operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Beklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdimBeklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Son dakika...Ahmet Şık hakkında soruşturma

Ahmet Şık hakkında soruşturma

Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Beklenen rapor çıkmıştı: Kızımın mezarına giderek müjdeyi verdim

Bakan Soylu'dan 'devlet burada' paylaşımı

Sosyal medyadan paylaştı: Devlet burada

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili Sinop oldu

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ili belli oldu

Teröristlerden temizlenmişti! Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

Tunceli'deki Munzur Dağları'nda moda çekimi

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Kadıköy'deki 'Boğaziçi' gözaltılarıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.