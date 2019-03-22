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Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesinde 2 kişi, kaçak içkilerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, dün Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçe merkezinde erkek kuaför dükkanı bulunan O.K.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Konya’nın Çumra ilçesinde 2 kişi, kaçak içkilerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçe merkezinde erkek kuaför dükkanı bulunan O.K. ve aynı yerde köfteci dükkanı bulunan R.K. isimli şahısların sahte içki getireceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri şüpheli şahısların kullandığı otomobili takibe aldı. Jandarma ekiplerince takibi süren otomobil Çumra-Karkın karayolu üzerinde bekledikleri anda gözaltına alındı. Araç içinde ve bagaj bölümünde yapılan arama neticesinde toplamda 23 şişe 22,7 litre sahte bandrollü ve niteliğine uygun olmayan sahte alkollü içki ele geçirildi.
Çumra Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine sahte bandrollü alkollü içkilere el konulduğu ve şüphelilerin ise ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

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