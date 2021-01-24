HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan kısıtlama saatinde kaçak kazıya suçüstü

Jandarmadan kısıtlama saatinde kaçak kazıya suçüstü

24.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan kısıtlama saatinde kaçak kazıya suçüstü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kısıtlama gününde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kısıtlama gününde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kültür ve Tabiat Varlığını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılıp gözaltına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 10 bin 407 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çitdibi Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Konyaaltı İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri hareket geçti. Elde edilen adrese baskın yapan jandarma, S.İ., N.Y. ve S.Y. ’yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde ele geçirilen balyoz, 3 adet kürek, 1 adet manivela demir ve 1 adet kazmaya el konuldu. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüpheliler gözaltına alınırken, Sokağa Çıkma Kısıtlamasını İhlal suçundan kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan kısıtlama saatinde kaçak kazıya suçüstü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyorMeteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay! 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı

'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.