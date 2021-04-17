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Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem’in oğluna sürpriz doğum günü

17.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem’in oğlu Yağız Efe için jandarma ekipleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.

Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem’in oğluna sürpriz doğum günü

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem’in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe’yi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Vali Erdinç Yılmaz adına sürpriz doğum günü pastası hazırlatan ekipler Yağız Efe’nin yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Şehit yakınının kucağında kapıyı açan Yağız Efe, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı. Giydiği askeri kıyafet ile çekilen fotoğrafının pasta üzerine işlendiği doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Yağız Efe’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Vali Erdinç Yılmaz’a sürpriz doğum günü için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit idlib suriye Osmaniye

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