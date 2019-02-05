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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:33 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Mamak ve Nallıhan'da yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Mamak ve Nallıhan'da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesi Özköy Mahallesi'nde Roma dönemine ait yerleşim yerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, bir dedektör ve şarj cihazı, 19 dedektör bataryası, bölgeyi gösterir Roma rakamlı belge, 5 metal arama başlığı, 4 bakır arama çubuğu, kulaklık, fotoğraf makinesi, 2 hafıza kartı, bıçak ve malzeme çantası ele geçirildi.

- Nallıhan'da 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Nallıhan Çayırhan Mahallesi'nde de balıkçı barınaklarının olduğu bölgede tarih eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerine düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, bir metal dedektörü, tarih eser oldukları değerlendirilen taş, anahtar, sikke ve çömlek parçalar ele geçirildi.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Güdül Nallıhan tarihi eser

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