Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet, 11 sanığın ise "darbeye teşebbüse yardım" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verildi, diğer sanıklar beraat etti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak ve Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar katıldı. Müdahil TBBM kurumunu da bir avukat temsil etti.

Duruşmada sanıklar, daha önce alınan mütalaaya karşı beyanda bulunarak, suçsuz olduklarını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların alınmasının ardından davaya ilişkin karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu. Diğer sanık avukatları da beraat istedi. Müdahil TBMM avukatı Ali Büyüközdemir ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.