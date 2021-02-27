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Jandarmanın kumar baskınında 66 bin 878 TL idari para cezası

27.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Jandarmanın kumar baskınında 66 bin 878 TL idari para cezası

Antalya’da müstakil bir eve jandarma tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kabahatler kanunu ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 66 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya’da müstakil bir eve jandarma tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kabahatler kanunu ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 66 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi’nde Ö.B isimli şahsa ait müstakil tek katlı evde kumar oynatıldığını tespit edilmesi üzerine eve jandarma tarafından yapılan baskında 13 kişi kumar oynarken yakalandı. Evde yapılan aramada masa üzerinde tespit edilen 6 bin 255 TL’ ile oyun oynandığı tespit edilen 2 deste iskambil kağıdı ele geçirilerek el konuldu. 13 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 34. maddesine istinaden kişi başı bin 336 TL’den toplam 17 bin 368 TL, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan ise yine 14 kişiye 3 bin 469 TL’den 48 bin 566 TL olmak üzere toplamda 66 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca evde yapılan aramada Ö.B’ye ait ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Jandarmanın kumar baskınında 66 bin 878 TL idari para cezası

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