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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu: 10 şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 3 gün önce meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun, Konya ve Kırıkkale illerinde düzenlenen operasyonda toplam 16 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 385 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 73 adet sentetik hap, 3 gram bonzai, 9 adet av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 16 şahıstan 6’sı ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 2’sinin yaşı 18’den küçük toplam 10 şüpheli ise ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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