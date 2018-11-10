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Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Japonya'dan bitkiler getirilerek kurulan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Japon Bahçesi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü.

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan Japon Bahçesi, sonbaharla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncuya dönüştüğü Japon Bahçesi'nde, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde dünya evine girecek çiftler için düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor.

Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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