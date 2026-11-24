Banyoların temiz görünmesini engelleyen sorunların başında duşakabin camlarında oluşan beyaz lekeler geliyor. Temizlikten kısa süre sonra yeniden ortaya çıkan bu lekeler, özellikle suyun sert olduğu bölgelerde daha belirgin hale geliyor.

Duş sırasında cam yüzeylere sıçrayan su damlacıkları, kendi kendine kurumaya bırakıldığında içeriğindeki mineraller yüzeyde kalıyor. Zamanla biriken bu mineraller, camın mat ve lekeli görünmesine neden oluyor. Ancak günlük rutininize ekleyeceğiniz küçük bir alışkanlıkla bu birikimin önüne büyük ölçüde geçebilirsiniz.

DUŞTAN SONRA CAM ÇEKÇEĞİ KULLANIN

Duşakabin camlarının daha uzun süre temiz kalmasını sağlamanın en pratik yollarından biri, her duşun ardından silikon uçlu bir cam çekçeği kullanmak.

Duştan çıktıktan hemen sonra cam yüzeylerde biriken suyu yukarıdan aşağıya doğru çekçek yardımıyla uzaklaştırın. Özellikle camın köşelerinde ve alt bölümlerinde kalan damlacıkları kuru bir mikrofiber bezle silin.

Duşakabinin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 30 saniyede tamamlanabilecek bu işlem, suyun cam üzerinde kurumasını ve mineral kalıntıları bırakmasını azaltıyor. Böylece kapsamlı banyo temizliği sırasında harcadığınız zaman ve çaba da azalabiliyor.

MEVCUT KİREÇ LEKELERİ İÇİN BEYAZ SİRKE KULLANIN

Duşakabin camında önceden oluşmuş kireç lekeleri bulunuyorsa beyaz sirkeden yararlanabilirsiniz.

Bir sprey şişesinde eşit miktarda beyaz sirke ve ılık suyu karıştırın. Karışımı asitli temizleyicilere uygun cam yüzeylere püskürtün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından yumuşak bir süngerle silerek bol suyla durulayın. Son olarak mikrofiber bezle kurulayın.

Beyaz sirkenin içeriğindeki asetik asit, kireç birikintilerinin çözülmesine yardımcı oluyor. Ancak doğal taş yüzeylerde, aside duyarlı metal aksamlarda ve özel kaplamalı camlarda sirke kullanmadan önce üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek gerekiyor.

Sirkeyi kesinlikle çamaşır suyuyla karıştırmayın.

DUŞAKABİNİN DAHA UZUN SÜRE TEMİZ KALMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Duştan sonra cam yüzeylerde su damlacıkları bırakmayın.

Banyonun nemini azaltmak için pencereyi açın veya havalandırmayı çalıştırın.

Cam yüzeyleri çizebilecek sert süngerlerden ve aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçının.

Duşakabin raylarında ve köşelerinde biriken sabun kalıntılarını düzenli olarak temizleyin.

Cam çekçeğini kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

Duşakabin temizliğinde asıl püf noktası, kireç tabakası oluştuktan sonra temizlemeye çalışmak yerine suyun yüzeyde kurumasını önlemek. Düzenli olarak uygulanan bu basit alışkanlık, camların daha uzun süre parlak ve berrak görünmesine yardımcı oluyor.