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Japon Deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için uyarı! 'Çok kötü bir deprem bekliyor' dedi ve ekledi: 7.9...

02.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da açıklama yapan Japon Deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni çok kötü bir deprem beklediğini ifade etti. Deniz içindeki fayın kırılması durumunda 7.7 ve 7.9'a varan büyüklüklerde depremler meydana gelebileceğini aktaran Morıwakı, "6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir" dedi.

Japon Deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için uyarı! 'Çok kötü bir deprem bekliyor' dedi ve ekledi: 7.9...

Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara için deprem uyarısı geldi. Bölge için çok kötü bir deprem beklendiğini ifade eden Japon uzman, 7.9'a varan depremler yaşanabileceğini ve tablonun 6 Şubat depremlerinden daha kötü olacağını aktardı.

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"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.9'A KADAR VARABİLİR"

Adıyaman merkezde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni bekleyen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, “Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman’da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’da artık 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek. Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay’dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs’ta dahil bu Güney tarafta olur. Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir’de deprem olabilir diye düşünüyoruz. Zaten Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir. Türkiye’nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir’den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9’a kadar gelebilir. Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay’da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp yada forekazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000’den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye’de izinsiz bina çok var" dedi.

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"MARMARA'YI ÇOK KÖTÜ BİR DEPREM BEKLİYOR"

6 Şubat depreminin yaşandığı bölgelerde yeni bir büyük deprem beklemediklerini ancak Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Yoshınorı Morıwakı, "6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede artık artçı depremler dışında depremin olacağını sanmıyorum. 6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir. Çok çok kötü bir hale gelebilir çünkü orada insan nüfusu daha çok. Maalesef ki Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA


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deprem Marmara Bölgesi

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