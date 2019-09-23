Japon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgü

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- JAPONYA'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda 'görkemli' gelişimini fark ettiğini belirterek, "2013'te ziyaret ettiği Türkiye'nin ekonomik durumu görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz. Japonya'nın doğal afetleri her zaman gündeme gelmiştir, Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Japon heyet daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'i Tokyo Büyükelçisi Hüseyin Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine ziyarete geldiğini söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkinin üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda büyük ivme kazandığını anlatan Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin de son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde geliştiğini söyleyerek, "Türkiye’nin Tokyo büyükelçisi Murat Mercan, memleketi olan Eksişehir'i mutlaka ziyaret etmem gerektiğini ifade ettiği için geldim. Türkiye ile Japonya arasında 129 yıl önce dostluk bağlandı. Son günlerde Türkiye ile Japonya arasında üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda ivme kazandı. 2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz" dedi.