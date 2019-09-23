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Japon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

JAPONYA'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda 'görkemli' gelişimini fark ettiğini belirterek, "2013'te ziyaret ettiği Türkiye'nin ekonomik durumu görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- JAPONYA'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda 'görkemli' gelişimini fark ettiğini belirterek, "2013'te ziyaret ettiği Türkiye'nin ekonomik durumu görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz. Japonya'nın doğal afetleri her zaman gündeme gelmiştir, Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Japon heyet daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'i Tokyo Büyükelçisi Hüseyin Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine ziyarete geldiğini söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkinin üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda büyük ivme kazandığını anlatan Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin de son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde geliştiğini söyleyerek, "Türkiye’nin Tokyo büyükelçisi Murat Mercan, memleketi olan Eksişehir'i mutlaka ziyaret etmem gerektiğini ifade ettiği için geldim. Türkiye ile Japonya arasında 129 yıl önce dostluk bağlandı. Son günlerde Türkiye ile Japonya arasında üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda ivme kazandı. 2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz" dedi.

'DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Japonya'nın doğal afetlerinin her zaman gündemde olduğunu belirten Yamaguchi, Türkiye'de yaşanan depremlerden bahsederek işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Yamaguchi, "Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında iş birliği yapabileceğimize inanıyorum. 2020 yılında Tokyo'da olimpiyat oyunları düzenlenecek. Bu spor ve turizm anlamında ziyaretleri daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Sanayi bölgesi olan Eskişehir de bazı fabrikaları gezeceğiz. Bunun sonuçlarını Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp bu ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

VALİ ÇAKACAK: İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkilerin 1800'lü yıllara dayandığını ifade ederek, "Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2003 yılı 'Japonya'da Türkiye Yılı', 2010 yılı da 'Türkiye'de Japon yılı' olarak kutlanmıştır. 2013 yılında Japonya ile 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselen ilişkilerimiz kültürel faaliyetler ve ekonomik iş birlikleriyle de her geçen gün ilerlemektedir" dedi. Vali Çakacak açıklamaların ardından Japon heyeti makamında ağırlayıp kent hakkında bilgiler verdi.

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