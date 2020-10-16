'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'

Tarihe Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olarak geçen Mart 2011'deki kazada radyasyon sızıntısı yaşanmış, bölgeden binlerce kişi tahliye edilmişti.

Çevre örgütleri atık suyun okyanusa boşaltılmasının deniz ekosistemine ağır bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunurken, balıkçılar sektörün ciddi bir darbe alacağını söylüyor.

Japonya'dan deniz ürünlerini ithalatını yasaklayan Güney Kore de gelişmeleri yakından izliyor.

30 YILDA TAMAMLANACAK

Gazeteler binden fazla tankta depolanan atık suyun denize boşaltılmasına 2022'de başlanmasının planlandığını ve bu işlemin onlarca yılda tamamlanacağını duyurdu.

Kyodo haber ajansı, atık suya ne yapılacağına dair yıllardır devam eden tartışmaların ardından nihai kararın bu ayın sonunda alınabileceğini belirtti.

Suyun denize boşaltması dışında buharlaştırılması ya da başka tesislerde yeni depolama alanlarının inşa edilmesi gibi seçenekler de tartışılmıştı.

Hükümet uzun bir süredir tercihinin atık suyun denize boşaltılması olduğunun işaretlerini veriyordu. Geçen yıl hükümete danışmanlık yapan bir kurul, suyun denize boşaltılmasının "En gerçekçi" seçeneklerden biri olduğunu duyurmuştu.