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'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'

16.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Japon medyası, dokuz yıl önceki şiddetli deprem ve tsunamide ağır hasar gören Fukişima nükleer santralinin radyoaktif maddeler içeren bir milyon tondan fazla atık suyunu okyanusa boşaltma kararı aldığını öne sürdü.

'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'

Tarihe Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olarak geçen Mart 2011'deki kazada radyasyon sızıntısı yaşanmış, bölgeden binlerce kişi tahliye edilmişti.

Çevre örgütleri atık suyun okyanusa boşaltılmasının deniz ekosistemine ağır bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunurken, balıkçılar sektörün ciddi bir darbe alacağını söylüyor.

Japonya'dan deniz ürünlerini ithalatını yasaklayan Güney Kore de gelişmeleri yakından izliyor.

30 YILDA TAMAMLANACAK

Gazeteler binden fazla tankta depolanan atık suyun denize boşaltılmasına 2022'de başlanmasının planlandığını ve bu işlemin onlarca yılda tamamlanacağını duyurdu.

Kyodo haber ajansı, atık suya ne yapılacağına dair yıllardır devam eden tartışmaların ardından nihai kararın bu ayın sonunda alınabileceğini belirtti.

Suyun denize boşaltması dışında buharlaştırılması ya da başka tesislerde yeni depolama alanlarının inşa edilmesi gibi seçenekler de tartışılmıştı.

Hükümet uzun bir süredir tercihinin atık suyun denize boşaltılması olduğunun işaretlerini veriyordu. Geçen yıl hükümete danışmanlık yapan bir kurul, suyun denize boşaltılmasının "En gerçekçi" seçeneklerden biri olduğunu duyurmuştu.

Fukuşima

GÜNDE 170 TON ATIK SU BİRİKİYOR

Santralin işletmecisi Tepco şirketi, 2022 yazına kadar santralde atık suların depolandığı tankların tamamen dolacağını söylüyor. Santralde günde 170 ton atık su oluşuyor. Geçen ay sonu itibarıyla 1044 tankta 1,23 milyon ton atık su birikti.

Kazada hasar gören üç reaktör çekirdeğinin erimesini engellemek için kullanılan su radyoaktif maddeler barındırıyor.

Tepco'nun arıtma sistemi yüksek oranda radyoaktif olan maddeleri ayrıştırıyor.

Fakat suyu radyoaktif bir hidrojen izotopu olan trityumdan arındıracak bir teknoloji yok. Tepco iki yıl önce tanklardaki sularda trityumun yanında başka kimyasalların da bulunduğunu kabul etmişti.

Nükleer santraller trityumlu suları seyrelterek denize boşaltıyor. Uzmanlar sadece çok yüksek dozda trityumun insanlar için zararlı olduğunu söylüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, filtre edilmiş atık suyun okyanusa boşaltılmadan önce deniz suyuyla seyreltilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Yomiuri gazetesi, atık suyun denize boşaltılmadan önce santralde seyreltileceğini ve yoğunluğunun 40'ta bire düşürüleceğini yazdı. Gazeteye göre bu işlem 30 yıl alacak.

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