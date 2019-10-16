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Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

JAPONLARIN geleneksel çay seremonilerinde sunduğu dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çayın yapraklarından özel teknikle yapılan yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi.

Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)- JAPONLARIN geleneksel çay seremonilerinde sunduğu dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çayın yapraklarından özel teknikle yapılan yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. Çaykur tarafından Rize'de üretilen yeşil çay pudrasından çayın yanı sıra kek, kurabiye ve dondurma da yapılıyor.
Japonların geleneksel 'çay seremonilerinde içilen ve son olarak Tokyo ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikram edilen, dünyada 'matcha' olarak bilinen yeşil çay yapraklarından özel teknikle üretilen yeşil çay pudrası, Türkiye'de de üretildi. Çaykur tarafından yeşil çay yapraklarından Rize'de üretilen yeşil çay pudrası, raflarda yer aldı. Yeşil çay pudrasından çayın yanı sıra kek, kurabiye ve dondurma da yapılıyor. Çok güçlü antioksidan olduğu belirtilen yeşil çay pudrasının, cildi güzelleştirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, toksin ve ödem attırıcı özelliği olduğu da söyleniyor. Çaykur zümrüt organik yeşil çay pudrası, 150 gramı 19,50 liradan satılıyor.
'SEKTÖRE SAĞLIKLI ÜRÜN KAZANDIRDIK'
Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 1 hafta önce satışa çıkarılan yeşil çay pudrasının kısa sürede güzel satış grafiği yakaladığını söyledi. Amaçlarının, herkesi sağlıklı doğal Türk çayı ile tanıştırmak olduğunu belirten Alim, "Yeşil çay pudrası ile çeşitliliğimizi artırarak hem çay hem de gıda sektörüne sağlıklı yeni bir ürün kazandırmış olduk. Yeşil çay pudrası pastada, kurabiyede, dondurmada kullanılabildiği gibi 'matcha' çayı dediğimiz şekliyle de şifa kaynağı olacak. Dünyada üzerine kar yağan tek yeşil çay pudrası bize ait. Yurt dışından gelen yeşil çay pudralarında pestisit kalıntısı var, kimyasal aşamalardan dolayı kalıntılar var ve bunların insan sağlığı açısından da zararlı olduğunu herkes biliyor" dedi.
'SEKTÖR DIŞINDA KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tamamen doğal ortamda yetiştirilmiş çaylardan elde edilen yeşil çay pudrasında iddialı olduklarını kaydeden Alim, "Üretim Çaykur tesislerinde gerçekleşiyor. Paketlenmesine kadar her aşamasını biz yapıyoruz. Oluşabilecek tüm isteklere cevap verecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Yeşil çay pudrasının 'matcha' çayı dışında gıda sektöründe kullanımı için de çalışmalar yürütüyoruz. Önceki hafta dondurma firması ile yeşil çaylı dondurma için anlaşmamızı yaptık. Bunun haricinde bulgur fabrikası olan bir bayimiz bulgurda denemek için istekte bulundu. Lokum için denemeler yaptık. Hamuruna katılarak yapılacak yeşil çaylı makarna ki Japonlar bunu çok kullanıyor, anlaşabilirsek yeşil çaylı süt şeklinde bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
'MATCHA' ÇAYININ HAZIRLANMASI
Rize'de bu yıl Ticaret Borsası'nca 5'incisi düzenlenen Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'nda 'tadım' kategorisinde birinci olan Serpil Hut Kondakçı, yeşil çay pudrası ile çayın nasıl hazırlandığını anlattı. Kondakçı, "Bir çay bardak sıcak suya, bir çay kaşığı yeşil çay pudrası katıyoruz. Diğer çaylar gibi bir demlenme süresi olmayan matcha çayımızı karıştırıp beklemeden hemen içilebiliyoruz. Antioksidan özelliği olan 'matcha' çayının sağlık açısından bilinen birçok faydası var. Çay tiryakilerinin bu yeni çayla kısa sürede tanışarak, aromasını seveceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Yeşil çay pudrasından demlenen çayı içen 'tiryaki'ler de beğendi. Çay tiryakisi olduğunu söyleyen Nursel Kılıç, "Ben yeşil çay pek kullanmam ama bu hoşuma gitti. Limonlu bir tadı var; güzel, beğendim, muhakkak alırım. Pastalarda da kurabiyelerde de denerim. Siyah çay artık bizim için geleneksel bir şey" dedi.
Müzeyyen Çomoğlu ise "Pudra çay iyiymiş. İlk kez tükettim. Daha önce yeşil çay içiyordum, çok hoşuma gitmiyordu. Faydalı, diye alıyordum. Bu çayı ilk kez tükettim, hoşuma gitti, çok hafif geldi. Faydalarını öğrendik, bunu da kullanmayı tercih edeceğim. Aroması da hoşuma gitti. Bu çayı siyahlı kıyaslayamayız ama bitkisel çayların içinde bu çayı tercih ederim" diye konuştu.
Selahattin Dal da "Ben sabahları genelde yeşil çay kullanıyorum ama tadından hiç hoşlanmıyorum. Sadece yararlı olduğu için kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi içtiğim çay gerçekten tadı hiç yadırganmayacak lezzette, rengi de çok güzel. Muhakkak kullanırım" dedi.
Siyah çaya alıştığını söyleyen İsmail Karakaş ise "Biz genelde siyah çaya alıştığımız için onun yerini hiçbir şeye değişmeyiz; ancak bu çayda çok özel bir lezzet var. Güzel de dem vermiş. Bence iyi bir çay olmuş. Kesinlikle bundan sonra tüketirim" diye konuştu.

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Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildiJaponların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildiJaponların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildiJaponların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi

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