Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da art arda depremlerle sarsıldı. Chiba eyaletindeki 5.2’lik depremin ardından Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin Miyakojima Adası’nın 64 kilometre güneyinde yaklaşık 25 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılarak, aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığı ifade edildi.

Son depremde mal ve can kaybı bildirilmezken, Chiba eyaletindeki depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. (İHA)

