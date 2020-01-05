Japonya Adalet Bakanından sınır kontrollerinin artırılması talimatı

TOKYO (AA) - Japonya'da, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un adli kontrol ile yargılanmayı beklediği ülkeden Lübnan'a kaçmasının ardından, sınır kontrollerinin artırılması talimatı verildi. Adalet Bakanı Mori Masako, eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Ghosn'un, Japonya'da "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla adli kontrol altında tutulduğu evden Lübnan'a kaçmasının ardından, soruşturma başlatılması talimatını verdiğini anımsattı. Ghosn'un kefaletle tahliye şartlarını ihlal etmesinin son derece üzücü ve mazur görülemez olduğunu ifade eden Mori, eski CEO'nun ülkeden ayrıldığına dair bir kayıt bulunmadığının altını çizdi. Mori, ilgili kurumlara ülkeden çıkış işlemleriyle ilgili kontrollerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat verdiğini aktararak, "Ülkemizdeki ceza adalet sistemi, bireyin temel insani haklarını koruyor ve çeşitli vakalarla ilgili gerçeği ortaya koymak için uygun prosedürleri gereğine uygun şekilde yerine getiriyor. Şartlı tahliye edilen bir şüphelinin uçakla ülkeden ayrılması asla meşrulaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün şartlı tahliye koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımladığını hatırlatan Mori, Ghosn'un hakkındaki şartlı tahliye kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını belirtti. - Lübnan emniyeti, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığını bildirmişti Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuş ve "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." ifadelerini kullanmıştı. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı gün Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamıştı. Interpol ise 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, "mali usulsüzlük" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı Japonya'da, ülkeden çıkışını yasaklayan şartlı tahliye koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.