Bir başbakana daha karantina yolu göründü!

Covid-19 salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşmesi gündeme gelen G7 Zirvesinin son olarak önceden planlandığı üzere ABD’de yapılacağı yönündeki açıklamalar, Japonya’da uygulanan korona virüs tedbirlerini gündeme getirdi.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, hükümetin zirveye katılma ihtimali bulunan Başbakan Abe’den ülkeye dönüşünde kendisini 2 haftalık karantinaya almasını istemeye hazırlandığı belirtildi.

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere zirveye katılmak istediği bilinen Abe’nin her vatandaş gibi normal prosedürlere tabi olması yönünde çağrılar olduğu ifade edilirken, ABD’den Japonya’ya gelen herkesten 2 hafta süreyle kendilerini karantina altına almalarının istendiği hatırlatıldı. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise Abe’nin Başbakanlık yanındaki resmi konutunda karantinaya alınarak çalışmalarını oradan yürütmesi bekleniyor.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveyi ülkede gerçekleştirmek istediği vurgulanmış, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Haziran ayı sonuna doğru ABD’de G7 Zirvesi düzenlenmesinin, korona virüs salgını yüzünden durdurulan faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda harika bir örnek oluşturacağını belirtmişti. Hedeflerinin zirveyi Beyaz Saray’da düzenlemek olduğunu ve katılacak liderlerin güvenliğini sağlayacaklarını kaydeden McEnany, "Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şimdiye dek yabancı liderler de bu fikre katılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

