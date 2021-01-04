Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

Japon medyasının aktardığına göre pazar günü bir radyo programına konuk olan Japon Başbakan, imparatorluk sisteminde erkek egemen sistemin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Yoşihide, "Mevcut şartlar ışığında, sadece erkeğin tahta çıkışına imkan veren kurala öncelik verilmeli" dedi.

Yoşihide hükümeti, Japonya'nın ulusal yasama organı Diet'ten konuyla ilgili gelen kaygılar ve çağrılar sonrası, veraset sistemine ilişkin sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturacağını açıklamıştı.

85 yaşındaki Japon imparatoru Akihito'nun 2019'un sonlarında tahttan feragat etmesi ve imparatorun ailesinde sadece 3 erkeğin bulunması söz konusu kaygılara neden oldu. Mevcut durumda tahtta bulunan Naruhito 60 yaşında, erkek kardeşi Akishino 55, yine taht sırasında bulunan Akishino'nun oğlu Hisahito ise 14 yaşında.

Akihito, 30 yıldır oturduğu tahtı, iki yüzyıldan uzun bir süredir kendi isteğiyle bırakan ilk imparator olmuştu.

İmparator Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun 19 yaşlarında bir kızları var ancak Japonya'da veraset sistemine göre sadece erkekler tahta çıkabiliyor.

