HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

04.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya Başbakanı: Sadece erkekler tahta çıkmalı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin geleneksel veraset sistemini istikrarlı ve sorunsuz bir yapıya kavuşturmak için sadece erkeklerin tahta çıkışına olanak sağlayan kuralın korunması gerektiğini söyledi.

Japon medyasının aktardığına göre pazar günü bir radyo programına konuk olan Japon Başbakan, imparatorluk sisteminde erkek egemen sistemin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Yoşihide, "Mevcut şartlar ışığında, sadece erkeğin tahta çıkışına imkan veren kurala öncelik verilmeli" dedi.

Yoşihide hükümeti, Japonya'nın ulusal yasama organı Diet'ten konuyla ilgili gelen kaygılar ve çağrılar sonrası, veraset sistemine ilişkin sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturacağını açıklamıştı.

85 yaşındaki Japon imparatoru Akihito'nun 2019'un sonlarında tahttan feragat etmesi ve imparatorun ailesinde sadece 3 erkeğin bulunması söz konusu kaygılara neden oldu. Mevcut durumda tahtta bulunan Naruhito 60 yaşında, erkek kardeşi Akishino 55, yine taht sırasında bulunan Akishino'nun oğlu Hisahito ise 14 yaşında.

Akihito, 30 yıldır oturduğu tahtı, iki yüzyıldan uzun bir süredir kendi isteğiyle bırakan ilk imparator olmuştu.

İmparator Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun 19 yaşlarında bir kızları var ancak Japonya'da veraset sistemine göre sadece erkekler tahta çıkabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Assange'ın iade davasında karar günüAssange'ın iade davasında karar günü
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı

ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Der Spiegel'in kapağında

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Der Spiegel'in kapağında

Assange'ın iade davasında karar günü

Assange'ın iade davasında karar günü

Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti

İlk kez ölüm oranı doğumları geçti!

İngiltere'de Pfizer-BioNTech ardından Oxford aşısı da yapılmaya başlanıyor

Tek ülkede iki aşı aynı anda uygulanacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.