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Japonya'da kuş gribi alarmı: 143 bin tavuk itlaf edilecek

10.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Akita eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildi. Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.

Japonya'da kuş gribi alarmı: 143 bin tavuk itlaf edilecek

Kyodo ajansının haberine göre, Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı.

Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti.

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143 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi. Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.

Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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