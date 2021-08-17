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Japonya'da nükleer santralde korkutan anlar! Yangın alarmları devreye girdi

17.08.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın çıktı. Alarm verilen binadaki yangın, yükselen dumanlar sayesinde fark edildi. Korkuya neden olan yangında radyoaktif materyal sızıntısı yaşanmaması rahat nefes aldırdı.

Japonya'da nükleer santralde korkutan anlar! Yangın alarmları devreye girdi

Japonya'da Şizuoka eyaletindeki Hamaoka nükleer santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı. Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 nolu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

RADYOAKTİF SIZINTIYA RASTLANMADI

Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

Aynı reaktörde, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilmişti.

TSUNAMİ SONRASI FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor.

Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.
AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Japonya
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