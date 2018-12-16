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Japonya'da restoranda patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2018 18:22 | Son Güncelleme

Japonya'da bir restoranda meydana gelen patlamada en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya'nın Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA'nın haberine göre Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Toyohira ilçesindeki "Umi Sakura" isimli restoranda meydana gelen patlamanın, Hiragishi Tren İstasyonuna yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, biri ağır 40'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri yangının sebebinin tespit edilemediğini söyledi. Kesin nedeni bilinmeyen patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimalini değerlendiren yetkililerin, olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

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ETRAFTAKİ BİNALARIN CAMLARI PATLADI

Öte yandan, çevrede büyük zarara neden olan patlama nedeniyle restoran yakınındaki binaların camları kırıldı. Patlama sesinin ise restoranın çevresindeki geniş bir alandan duyulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya patlama

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