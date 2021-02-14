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Japonya’daki 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası 100'den fazla kişi yaralandı

14.02.2021 07:15 | Son Güncelleme:
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Japonya’daki 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası 100'den fazla kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında dün gece yerel saatle 23.07’de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde; 23.08 olarak bildirilen saati ise 23.07 olarak güncellendi.

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100’den fazla yaralı bildirilirken, ölüm kaydedilmedi.

Bölge geneli konuşlu nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi.

HÜKÜMET TETİKTE

Sabah saatlerinde bir araya gelen kabine üyeleri, depremin verdiği hasara ilişkin bilgilendirildi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Başbakan Suga Yoşihide'nin görev gücüne talimat verdiği belirtildi.

Suga, deprem sonrası Afet Yönetim Bakanı Haçiro Okonogi’yi kabul etti.

İkilinin görüşmesi sonrası Suga, depremin ardından can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, deprem sonrası ciddi bir hasarın oluşmadığını belirterek, ilgili bakanlık ve yerel idarelerle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

Kişi, gerekli görülmesi halinde Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin afet yardım görevine hazır olduğunu açıkladı.

ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ, TOPRAK KAYMASI

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Joban Otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi.

Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi.

Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı.

Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.

TSUNAMİ RİSKİ OLUŞMADI

Deprem sonrası ajansa değerlendirmede bulunan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Satake Kenji, 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde Tohoku depremine atıfta bulunarak, "10 yıl sonra bu ölçekte bir artçı depremin yaşanması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.

(AA)

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