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Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüse rastlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Japonya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan gemideki 88 kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüse rastlandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yokohama’da karantina altına alınan gemide 88 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.

Yeni vakaların 65’inin daha önce herhangi virüs belirtisi göstermediği öğrenilirken, son gelişmeler gemideki vaka sayısını 542’ye yükseltti. Japonya genelindeki vaka sayısı ise 611 oldu.

KARANTİNA SONA ERECEK

Hong Kong'lu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra koronavirüs taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide ilk olarak 3 bin 700 yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklanmış, gemide şimdiye dek enfekte olan yolcuların gemiden tahliye edilerek tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Dün ABD’nin 324 vatandaşını tahliye etmesiyle gündeme gelen gemideki karantinanın yarından itibaren sona ereceği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Japonya

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