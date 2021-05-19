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  4. Japonya'dan dikkat çeken açıklama! Eczacılara koronavirüs aşısı yapma yetkisi gelebilir

Japonya'dan dikkat çeken açıklama! Eczacılara koronavirüs aşısı yapma yetkisi gelebilir

19.05.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Japonya'dan dikkat çeken açıklama! Eczacılara koronavirüs aşısı yapma yetkisi gelebilir

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti.

Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 3'üne en az bir doz aşı yapıldığını, bu oranın gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oran olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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