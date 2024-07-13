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    4. Japonya'dan Elazığ'a bu işi öğrenmek için geldiler! Merak ettiler, soluğu ustasının yanında aldılar

    Japonya'dan Elazığ'a bu işi öğrenmek için geldiler! Merak ettiler, soluğu ustasının yanında aldılar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.07.2024 08:38
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    Antalya'da yaşayan Japon yazar ve iğne oyası araştırmacısı Ikumi Nonaka, Japonya'dan Türkiye'ye davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'da geleneksel iğne oyasını öğreniyor.

    Japonya'dan Elazığ'a bu işi öğrenmek için geldiler! Merak ettiler, soluğu ustasının yanında aldılar

    Türkiye'ye ilk olarak 1992'de turist olarak geldikten sonra 1995 yılında Antalya'ya yerleşen ve Türk el sanatlarına hayranlık duyan Nonaka, yıllardır farklı illerin kültürlerine özgü iğne oyasını öğrenmek için bölge bölge geziyor.

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    Bu kapsamda Japonya’dan davet ettiği 4 arkadaşı ile Elazığ'a gelen Ikumi, Elazığ Belediyesi Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi öncülüğünde tarihi Harput Mahallesi'nde iğne oyası öğreniyor.

    "İĞNE OYASINI ARTIK JAPONLAR TANIYOR"

    Nonaka, yıllardır Antalya'da yaşadığını ve Türk el sanatlarına büyük hayranlık duyduğunu söyledi.

    Türk el sanatlarından da en çok iğne oyasının ilgisini çektiğini ve araştırmalarını bu yönde ilerlettiğini ifade eden Nonaka, şunları kaydetti:

    "İğne oyası ile ilgili her yöreye özgü araştırmalarla koleksiyon yapıyorum. Koleksiyonumu Japonya’daki arkadaşlarla paylaşmak istedim, çok sayıda, seminer düzenledim, sergi açtım. İğne oyasını artık Japonlar tanıyor. İsim olarak da 'Türkçe iğne oyası' olarak anılıyor."

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    Sergide tanıştığı arkadaşlarının Türkiye’ye gelmek istediğini anlatan Nonaka, her bölgeyi gezdiklerini belirtti.

    Nonaka, "Bu kez iğne oyasını merak ederek, Elazığ'a geldik. Elazığ iğne oyasının geleneksel olarak ipekten yapıldığını öğrendik. Günümüz çok güzel geçiyor. Motifler öğrendik. Bu motiflerle birlikte geleneksel adetleri de öğreniyoruz." diye konuştu.

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    Usta öğretici Fatma Çiftçi de Japon misafirleri Elazığ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Çok güzel bir dayanışma oldu, Japonya'dan 12 saat uçakla yol gelip, Elazığ iğne oyasını öğrendiler. İğne oyasını onlara öğrettik. Beraber farklı Türk motifleri yaptık." dedi. (AA)


    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    Elazığ iğne japon türk
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