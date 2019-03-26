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Japonya ihtilaflı adaları ders kitaplarına alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Eğitim Bakanlığı, bölge ülkeleriyle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki iki ada grubunun "Japon topraklarının parçası" olarak anılmasını öngören müfredat değişikliğine onay verdi

Japonya, Çin ve Güney Kore ile egemenlik tartışmalarına konu olan iki ada grubunun ilköğretim kitaplarında "Japon toprağı" olarak anılmasını öngören değişikliği onayladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Eğitim Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde Çin ve Güney Kore ile egemenlik ihtilafı bulunan "Takeşima" olarak adlandırdığı adalar ile Doğu Çin Denizi'nde Çin ve Tayvan ile egemenlik ihtilafları yaşadığı ve "Senkaku" şeklinde adlandırdığı adaların "Japon topraklarının parçası" olarak anılmasını öngören değişikliği onayladı.

Ülkede 2017 yılında kabul edilen müfredat değişikliği uyarınca ders kitaplarında tarama yapan bakanlık uzmanları, değişikliklerin 2020 akademik yılından itibaren geçerli olacağını belirtti.

Kararı protesto eden Güney Kore, Japonya'nın Seul Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etti.

Seul yönetiminin kontrolünde bulunan, Güney Korelilerin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları adalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı ada grubu da ülkeler arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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