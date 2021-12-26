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Japonya İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi! Prensesle tanışmak için yapmış

26.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da üst düzey güvenlik önlemleriyle donatılmış İmparatorluk ailesinin yaşadığı saraya kaçak olarak giren şüpheli, güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı arazisine gizlice girmeyi başaran şahsın ifadesi ortaya çıktı. 56 yaşındaki adamın polise, 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak için saraya girdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Ekipler, yaşanan şaşırtıcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Japonya İmparatorluk Sarayı'na kaçak girdi! Prensesle tanışmak için yapmış

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı. Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren erkek şahsın, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandığı bildirildi.

İMPARATOR VE İMPARATORİÇE'NİN 20 YAŞINDAKİ KIZI İLE TANIŞMAK İÇİN GİRMİŞ

Şüphelinin polisteki ifadesinde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı. Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edilmişti. Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmamıştı.

(Kaynak: Haber: İHA / Fotoğraf: AA)

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