Japonya'nın şaşırtan planı! Uzaydan güneş enerjisi 'ışınlamayı' deneyecekler

Nikkei'nin bildirdiğine göre, 2009 yılından bu yana uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde çalışan Kyoto Üniversitesi profesörü Naoki Shinohara tarafından yönetilmekte olan proje kapsamında, yörüngede bir dizi küçük uydu kullanılacak. Bu uydu sistemleri, topladıkları güneş enerjisini yüzlerce kilometre uzaktaki yer tabanlı alıcı istasyonlarına ışınlamaya, yani iletmeye çalışacaklar.

GÜNÜN HER SAATİ ENERJİ TOPLAYABİLİRLER

Teknoloji kulağa oldukça cazip geliyor çünkü yörünge güneş panelleri potansiyel olarak sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağını temsil ediyor.

Öyle ki uzayda güneş panelleri, Dünya'daki güneş panellerine nazaran günün hangi saati olursa olsun enerji toplayabilir. Ürettikleri enerjiyi iletmek için mikrodalgaları kullandıklarından bulutların da bir sorun oluşturmayacağı söyleniyor.

Ancak, Japonya başarılı bir şekilde bir dizi yörünge güneş panelini kullanıma soksa bile, bu teknoloji hala gerçekten çok bilim kurguya daha yakın olacak.

İŞTE NEDEN GERÇEKTEN ÇOK BİLİM KURGUYA DAHA YAKIN OLACAĞI...

Bunun nedeni, 1 gigawatt güç üretebilen bir dizi oluşturmanın şu anda mevcut teknolojilerle yaklaşık olarak 7 milyar dolarlık bir maliyet gerektirmesi.

