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Japonya'nın şaşırtan planı! Uzaydan güneş enerjisi 'ışınlamayı' deneyecekler

29.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaydan güneş enerjisi iletimini mümkün kılmak için yıllardır çaba harcayan Japonya ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), şimdi, bu teknolojiyi gerçeğe bir adım daha yaklaştırmaya hazırlanıyor. JAXA bilim adamları, 2015 yılında bir elektrikli su ısıtıcısını çalıştırmak için yeterli enerji olan 1,8 kilovat gücü başarılı bir şekilde ışınlamıştı. Son bir iddiaya göre ise Japon bir kamu-özel sektör ortaklığı, 2025 gibi erken bir tarihte uzaydan güneş enerjisi ışınlamaya çalışacak.

Japonya'nın şaşırtan planı! Uzaydan güneş enerjisi 'ışınlamayı' deneyecekler

Nikkei'nin bildirdiğine göre, 2009 yılından bu yana uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde çalışan Kyoto Üniversitesi profesörü Naoki Shinohara tarafından yönetilmekte olan proje kapsamında, yörüngede bir dizi küçük uydu kullanılacak. Bu uydu sistemleri, topladıkları güneş enerjisini yüzlerce kilometre uzaktaki yer tabanlı alıcı istasyonlarına ışınlamaya, yani iletmeye çalışacaklar.

GÜNÜN HER SAATİ ENERJİ TOPLAYABİLİRLER

Teknoloji kulağa oldukça cazip geliyor çünkü yörünge güneş panelleri potansiyel olarak sınırsız bir yenilenebilir enerji kaynağını temsil ediyor.

Öyle ki uzayda güneş panelleri, Dünya'daki güneş panellerine nazaran günün hangi saati olursa olsun enerji toplayabilir. Ürettikleri enerjiyi iletmek için mikrodalgaları kullandıklarından bulutların da bir sorun oluşturmayacağı söyleniyor.

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Ancak, Japonya başarılı bir şekilde bir dizi yörünge güneş panelini kullanıma soksa bile, bu teknoloji hala gerçekten çok bilim kurguya daha yakın olacak.

İŞTE NEDEN GERÇEKTEN ÇOK BİLİM KURGUYA DAHA YAKIN OLACAĞI...

Bunun nedeni, 1 gigawatt güç üretebilen bir dizi oluşturmanın şu anda mevcut teknolojilerle yaklaşık olarak 7 milyar dolarlık bir maliyet gerektirmesi.

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