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Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye seyahati kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Mikasa'nın Anıtkabir'deki davraşını dikkat çekti.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa üst düzey temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Mikasa Türkiye seyahati kapsamında bugün ise Başkent Ankara'ya geldi. Mikasa sabah saatlerinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Atatürk'un mozolesine çelenk bırakan Mikasa ve beraberindeki heyet ardından saygı duruşunda bulundu. Misakı Milli Kulesine geçen Mikasa burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir ziyareti heyetin hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

Prenses Mikasa, Türk Japon Vakfı’nı da ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Prensesi Anıtkabir Akiko Mikasa

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