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Japonya rekor kırdı! Sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 75, erkeklerde 72 yaş

29.12.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Buna göre, "sağlıklı yaşam süresi" kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştı. Kyoto'daki kadınların ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.

Japonya rekor kırdı! Sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 75, erkeklerde 72 yaş

Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran Japonya Sağlık Bakanlığı, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75,38, erkekler için ise 72,68 yaş olduğunu açıkladı.

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2001 YILINDAN BERİ SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtilirken, eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.

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(İHA)

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Japonya
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