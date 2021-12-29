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Dikkat çeken araştırma! Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor

29.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de insanların tuttuğu sırlar ve etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Buna göre birinin sırrını tutmanın akıl sağlığını yorduğu, kaygıyı, depresyonu tetiklediği ortaya çıktı. Yine aynı araştırmaya göre, sırların zararının aslında saklanmaktan kaynaklanmadığı, onunla yaşamanız ve düşünmeniz gerektiği sağlığı etkiliyor.

Dikkat çeken araştırma! Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor

ABD’nin Colombia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, insanların yüzde 97'sinin, yaşamının her anında en az bir sır sakladığı ve bir kişinin ortalama 13 sırrının olduğu belirtildi.

Micheal L Slepian’ın başında olduğu çalışmada, sırların insanları yalnız kaldığında rahatsız ettiği ve yorgunluğa sebep olduğu aktarıldı.

Yapılan çalışmada tutulan sırların genellikle tercihler, tutku düzeyindeki istekler ve ilişkilerde, aldatma ve başkalarının güvenine karşı sadakatsizlikle ilişkili olduğunun altı çizildi.

Araştırma, sır tutmanın, insanların ruh hallerine ve yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini de incelerken, en büyük zorluğun, öğrenilen sırrı saklamak için harcanan çaba olduğu vurgulandı.

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YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Sır tutmanın ruh haline olumsuz etkisinin, ‘kişilerin öğrendiği sırrı yalnız kaldığı anda düşünmesi’ olarak nitelenirken bunun yaşam kalitesine negatif halde etkilediğinin altı çizildi. Basitçe bir sır hakkında düşünmek bizi gerçek dışı hissettirebilir. Zihne tekrar tekrar gizli bir dönüş yapmak yorucu olabilir. Bir sır düşündüğümüzde, kendimizi izole ve yalnız hissetmemize neden olabilir .

Sırrı başkasıyla paylaşmanın ruh halini rahatlattığı ve yalnız kalınan anlarda düşünülmesini engellemesi nedeniyle sıkıntı vermediği aktarılan araştırmada, bu durumun hayat kalitesini yükselttiği aktarıldı.

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