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Japonya ve Çin arasında büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

01.02.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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Japonya ve Çin arasında büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya'nın, Çin'in sahil güvenlik ekiplerine ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları vurma yetkisi vermesinin ardından, alarma geçtiği iddia edildi.

Japan Times'ta yer alan haberde, ismi açıklanmayan Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Çin'in çıkardığı yasanın uluslararası hukuka dayalı düzeni sarsabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Haberde, Tokyo yönetiminin, Çin ile ihtilafa konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinden meydana gelebilecek askeri hareketliliğe hazırlandığı ve alarm durumunda olduğu belirtildi.

Ayrıca, haberde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den bazı isimlerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin Çin'in askeri girişimlerde bulunması halinde "daha büyük bir rol oynaması gerektiği" ifade edildi.

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Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi, 29 Ocak'ta bölgesel meseleleri görüşmek üzere toplanmış, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise düzenlediği basın toplantısında, "Çin, hukuku, uluslararası hukukun aksine uygulamamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

VURMA YETKİSİ VERİLDİ

Çin'de yürürlüğe giren kanun uyarınca, sahil güvenlik ekiplerine, "denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma" yetkisi tanınmıştı.

Yasayla ayrıca sahil güvenliğe, Çin'in hak iddia ettiği resifler ile adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in kara sularına yasa dışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme yetkisi de verilmişti.

Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki çatışma riskini artırabileceği kaydediliyor. (AA)

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