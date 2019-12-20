Japonya ve Güney Kore liderleri Çin’de bir araya gelecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 15 ayın ardından ilk ikili görüşmelerini önümüzdeki hafta Salı günü Çin’de gerçekleştirecek.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in önümüzdeki hafta Çin’in ev sahipliği yapacağı üçlü Çin-Japonya-Güney Kore zirvesi sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirecekleri açıklandı. Salı günü yapılması beklenen görüşmede, ikilinin gündeminde Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünler üzerindeki ihracat kontrolleri nedeniyle derinleşen kriz ve Güney Kore’nin tazminat talepleriyle gündeme gelen 2. Dünya Savaşı dönemi uygulamaları konularının olması bekleniyor.

Moon ve Abe, son resmi görüşmelerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı sırasında geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapmış, geçtiğimiz ay ise Bangkok’ta önceden planlanmayan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

