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Japonya Veliaht Prensi Naruhito babasının yolundan gitmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Japonya Veliaht Prensi Naruhito babasının yolundan gitmek istiyor

TOKYO (AA) - Japonya'da 30 Nisan'da tahtan çekilmeye hazırlanan İmparator Akihito'nun yerine geçecek Veliaht Prens Naruhito, babasının halka kurduğu yakın ilişkiyi sürdürmek istediğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından 1 Mayıs'ta Krizantem Tahtı'na oturacak Naruhito, 59. doğum günü öncesi basına yaptığı açıklamada, ailesinin gösterdiği yolda ilerleyeceğini ve daima Japonya halkının yanında olacağını ifade etti.

Babası İmparator Akihito'nun mirasını sürdürmek istediğini kaydeden Veliaht Prens Naruhito, "Değişen zamana uygun olarak imparatorluk ailesinin gerekliliklerini devam ettirmek istiyorum." dedi.

Yeni görevine hazırlanmayı sürdürürken, önceki imparatorların çalışmalarını devam ettirmek istediğini söyleyen Naruhito, ilerleyen zamanlarda ülkenin yeni imparatoru olarak, ailesinden öğrendiği gibi halka yol gösterici olacağını ve halkıyla neşe ile kederi paylaşacağını kaydetti.

- Akihito'nun tahttan çekilmesi

Ülkede Başbakan Şinzo Abe, 2017 sonunda, İmparator Akihito'nun 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını açıklamıştı.

Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

Anayasal monarşiyle yönetilen Japonya'da imparatorun Japon halkı adına bazı kutsal görevleri yerine getirdiğine inanılıyor.

Ataların kutsal sayıldığı Şinto inancının en yüksek otoritesi kabul edilen imparator, Japon halkının birliğini temsil ediyor.

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İmparator Akihito Japonya veliaht prens naruhito

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