Japonya Veliaht Prensi Naruhito babasının yolundan gitmek istiyor

TOKYO (AA) - Japonya'da 30 Nisan'da tahtan çekilmeye hazırlanan İmparator Akihito'nun yerine geçecek Veliaht Prens Naruhito, babasının halka kurduğu yakın ilişkiyi sürdürmek istediğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından 1 Mayıs'ta Krizantem Tahtı'na oturacak Naruhito, 59. doğum günü öncesi basına yaptığı açıklamada, ailesinin gösterdiği yolda ilerleyeceğini ve daima Japonya halkının yanında olacağını ifade etti.

Babası İmparator Akihito'nun mirasını sürdürmek istediğini kaydeden Veliaht Prens Naruhito, "Değişen zamana uygun olarak imparatorluk ailesinin gerekliliklerini devam ettirmek istiyorum." dedi.

Yeni görevine hazırlanmayı sürdürürken, önceki imparatorların çalışmalarını devam ettirmek istediğini söyleyen Naruhito, ilerleyen zamanlarda ülkenin yeni imparatoru olarak, ailesinden öğrendiği gibi halka yol gösterici olacağını ve halkıyla neşe ile kederi paylaşacağını kaydetti.

- Akihito'nun tahttan çekilmesi

Ülkede Başbakan Şinzo Abe, 2017 sonunda, İmparator Akihito'nun 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını açıklamıştı.