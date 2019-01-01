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Japonya'da minivan yılbaşını kutlayan kalabalığa daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Başkent Tokyo'daki popüler eğlence merkezlerinin bulunduğu Takeşhita Caddesi'nde saldırgan aracını kalabalığın üzerine sürdü - Olayda 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Uzak Doğu ülkesi Japonya'nın başkenti Tokyo'da yılbaşı gecesi bir saldırgan minivan aracıyla yeni yılı kutlayan kalabalığın içine daldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo polisi, Kazuhiro Kusakabe adlı 21 yaşındaki şüphelinin yeni yılın ilk saatlerinde Harajuku semtinde Takeşhita Caddesi'ndeki Meiji Tapınağı yakınında aracı kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürdüğünü belirtti.

Saldırıda 1'i ağır 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 8'ine aracın çarptığı, 1 yaralının ise araçtan çıkan saldırganın yumruklarının hedefi olduğu kaydedildi. Yaralılar arasında bulunan 1 erkek çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırganın eylemini gerçekleştirmek için Osaka'dan kiraladığı araçla Tokyo'ya geldiği belirtildi.

Kiralık araçta 1 teneke gazyağı bulunduğu, saldırganın olayın ardından aracı ateşe vermeyi planladığı ifade edildi.

Saldırının ardından olay mahallinden kaçan saldırgan 30 dakika sonra çevredeki bir parkta yakalandı.

Polis kaynakları, saldırganın "idamların öcünü almak için" bu eylemi yaptığını ifade ettiğini aktardı. Saldırganın birinin idam edilmesine mi tepki gösterdiği yoksa genel olarak Japonya'da idam cezası uygulanmasına mı karşı çıktığı bilinmiyor.

Saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığı soruşturuluyor.

Japonya dünyada suç oranının en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede bireysel saldırganlık olaylarına nadiren de olsa rastlanıyor. 2008 yılında bir kişi başkent Tokyo'da popüler elektronik mağazalarının bulunduğu Akihabara bölgesinde otomobilini yayaların üzerine sürmüş, ardından araçtan inerek çevredekilere bıçakla saldırmıştı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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