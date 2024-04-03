Jawline dolgusu hakkında ne biliyorsunuz? Hem kadınlar hem erkekler yaptırıyor…

Jawline dolgusu İstanbul ve birçok ilimizde sıklıkla uygulanmakta, bunun sonucunda farklı yaş gruplarından kadınlar ve erkekler tarafından merak edilmektedir.

Başarılı uygulamalarıyla sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Uzm. Dr. Mutlu Adıgüzel; jawline dolgusunun özellikle çene hattı bölgesinde sorunlar bulunan, çene altında sarkmalar ya da çene hattı bölgesinde asimetri olan kişilerde etkili sonuçlar sağladığını belirtiyor.

Jawline dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Uzm. Dr. Mutlu Adıgüzel sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Jawline dolgusu diğer pek çok medikal estetik prosedür gibi lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Dolgu enjeksiyonu yapılacak noktalar, kişi özelinde yapılan değerlendirmenin ardından; yüzün anatomik yapısına ve hastanın ihtiyaçlarına göre hem estetik açıdan tatmin edici hem doğal görünüm sağlayacak şekilde belirlenir. Bu kapsamda, çenede çok fazla ön planda olan noktalar dengelenebilir ya da mevcut asimetriler giderilebilir. Sonuç itibarıyla, daha yumuşak bir çene ve daha etkileyici bir görünüm elde edilir. Jawline dolgusu sırasında yoğun ve kalın dolgu maddeleri kullanılır. Bunun nedeni, çene hattını belirginleştirmek ve uygulama bölgesindeki dokuyla uyumluluğu sağlamaktır. Aksi takdirde istenilen sonuca ve doğal bir görünüme ulaşılması mümkün olmayacaktır.”

Çene hattının yüzün en çok dikkat çeken unsurlarından biri olması ve yüz görünümünü doğrudan etkilemesi nedeniyle, jawline dolgusunun hem erkekler hem kadınlar tarafından ilgi gördüğünün altını çizen Uzm. Dr. Mutlu Adıgüzel açıklamalarını: “Jawline dolgu sonrası elde edilen sonuçlar genellikle 12 ila 18 ay arasında değişen sürelerle kalıcılığını korur. Ancak bu süre, kişi özelinde birçok etkene bağlı olarak değişebilir. Elbette bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, enjeksiyonun kaliteli dolgu maddeleri kullanılarak doğru bölgelere ve doğru dozlarla yapılmasıdır.” cümleleriyle noktalıyor.





