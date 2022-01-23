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Jean-Jacques Savin'den acı haber: 75 yaşındaki maceraperest ölü bulundu! Atlantik Okyanusu'nu kanoyla geçmeyi hedefliyordu

23.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkan 75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin'den acı haber geldi. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.    

Jean-Jacques Savin'den acı haber: 75 yaşındaki maceraperest ölü bulundu! Atlantik Okyanusu'nu kanoyla geçmeyi hedefliyordu

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmıştı. Savin, 75'inci doğum gününü de seyir halindeyken kutlamıştı. Fakat Savin'den acı haber geldi.

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Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin’in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada “Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu” ifadelerini kullandı.

TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDU

Denizcinin ekibi açıklamalarında; Savin’in Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek “Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü” ifadelerine yer verdi.

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Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi.

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EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ HABER ALINMIŞTI

2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında; 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

(DHA)

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