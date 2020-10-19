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Jeep Compass 4xe Türkiye’de! İşte Jeep Compass 4xe Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Jeep, Jeep Compass 4xe'yi Türkiye'ye getirdi. Jeep Compass, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan Compass'ın aksine hibrit bir 4x4 aracı olarak öne çıkıyor. Jeep Compass 4xe, 240 beygir güç sunabiliyor. Peki Jeep Compass 4xe fiyatı ne kadar?

Jeep Compass 4xe Türkiye’de! İşte Jeep Compass 4xe Türkiye fiyatı

Jeep Compass, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunulmuştu. SUV bir otomobil olarak öne çıkan Jeep Compass, 170 beygir güç sunabiliyordu. Jeep Türkiye, şimdi ise Jeep Compass ailesine 240 beygire kadar güç sunabilen yeni bir üye ekledi. Bu üye hibrit bir motora sahip olan Jeep Compass 4xe.

JEEP COMPASS 4XE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Jeep Compass 4xe, belirttiğimiz üzere hibrit bir motora sahip. Önünde altı ileri otomatik şanzımanla eşleşen 1.3 litrelik içten yanmalı motor bulunan Compass 4xe, bu motor ile 180 beygir güç üretebiliyor. Hibrit otomobilin arkasında ise 60 beygir güç üretebilen elektrikli bir motor yer alıyor. Böylece Compass 4xe toplamda 240 beygir güç üretebiliyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken
elektrikli motor 263 Nm’lik tork kullanıma sunuyor. Compass 4xe, bugüne kadar üretilen en tutumlu Jeep olarak lanse ediliyor. Otomobilin 0'dan 100 km/s hızlanması ise 7.5 saniye sürüyor.

Jeep Compass 4xe-1

S ve Trailhawk olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile gelen Jeep Compass 4xe, easyWallbox gibi 2 saatte tam şarj desteği gibi özellikler sunuyor. Bunun dışında donanım seviyelerinde güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonu gibi bazı özellikler de mevcut.

Jeep Compass 4xe-4

JEEP COMPASS 4XE FİYATI

Mavi renkli bir 4xe logosu bulunan Jeep Compass 4xe fiyatı, 724 bin 950 TL olarak belirlenmiş durumda.

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