Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin'in aracı böyle düştü: Kapsül roketten ayrıldı

İş insanı Jeff Bezos'a havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in "New Sheppard" roketinde fırlatma işleminden 1 dakika sonra arıza meydana geldi. Arızadan kısa süre roketin üzerinde insanların taşınması için tasarlanmış kapsül, güvenlik sisteminin devreye girmesiyle otomatik olarak roketten ayrıldı. Kapsül kısa süre sonra paraşütle Texas'taki çöle iniş yaptı. Arıza, roket yaklaşık 8 bin 500 metre yükseklikte bin 126 kilometre hızla giderken meydana geldi.

"YARALANAN YOK"

Şirketten yapılan açıklamada, "Bugünkü uçuş sırasında takviye motor sisteminde arıza meydana geldi. Kapsül kurtulma sistemi, kapsülü motor bölümünden başarıyla ayırdı. Güçlendirici zemine çarptı. Bildirilen herhangi bir yaralanma yok" ifadeleri kullanıldı.

New Shepard insansız uzay seferleri için kullanılırken, gelecekte uzay turizmi için de değerlendirilmesi planlanıyor.

(İHA)

