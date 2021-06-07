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Jeff Bezos, Temmuz'da kardeşiyle uzaya gideceğini açıkladı

07.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, erkek kardeşiyle birlikte uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurdu. Jeff Bezos, Instagram'daki paylaşımında uzaya gitmenin hayatı boyunca yapmak istediği bir şey olduğunu vurguladı.

Jeff Bezos, Temmuz'da kardeşiyle uzaya gideceğini açıkladı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, erkek kardeşiyle birlikte uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurdu.

Jeff Bezos, Instagram'daki paylaşımında uzaya gitmenin hayatı boyunca yapmak istediği bir şey olduğunu vurguladı.

Bezoz, "20 Temmuz'da bu yolculuğu erkek kardeşimle yapacağım. En iyi arkadaşımla, en büyük maceraya" dedi.

Jeff Bezos Bezos'un kardeşi Mark Bezos da videoda yolculuğu "çok önemli bir fırsat" diye tanımladı.

https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/

Forbes dergisine göre, dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un serveti 186,2 milyar dolar.

Bezos'un açıklamasının ardından, Blue Origin'in uzay aracı New Shepard'daki yer için yapılan açık artırmadaki fiyat 2,8 milyon dolara çıktı. Açık artırma 12 Haziran'da tamamlanacak.

New Shephard, uzaydan dönüşünde dikey iniş yapabiliyor. Araç adını uzaya çıkan ilk ABD vatandaşı ve ikinci insan Alan Shepard'dan alıyor.

Blue Origin'in internet sitesindeki bilgilere göre şirket, mikro yerçekimini deneyimleyebilmeleri için yolcularını dünya yüzeyinin 100 kilometre yukarısına çıkartmayı planlıyor. Kapsül dünyaya paraşütlerle dönecek.

İlk insanlı uçuş, Bezos'un Amazon'un CEO'luğundan ayrılmasından sadece iki hafta sonra yapılacak.

Bezos görevine 30 yıl önce garajında kurduğu e-ticaret devinin İcra Kurulu Başkanı olarak devam edecek. Bezos bu şekilde "vaktini ve enerjisini" başka alanlarda harcamayı planladığını belirtmişti.

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