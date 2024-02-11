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  4. Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı

Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı

11.02.2024 18:29 | Son Güncelleme:
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Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı. Dünyanın en büyük 14. yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinden 600 bin litre yakıt alacağı öğrenildi.

Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox' Fethiye'ye demir attı

Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki süper yat, alacağı yakıt karşılığı Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak.

Salı gününe kadar yakıt ve kumanya alma işlemlerini tamamlaması beklenen yat, aynı gün Fethiye'den ayrılacak. Büyüklüğü ile dikkati çeken yatta havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema bulunuyor.

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Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ‘Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. Yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11'i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 21 misafir ve yaklaşık 57 mürettebat bulunuyor. Fethiye iskelesinde büyük ilgi gören mega yat ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Jeff Bezos
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