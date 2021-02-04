Jel maniküre dikkat! Dikkat edilmediğinde enfeksiyona, erken yaşlanmaya neden oluyor

Manikür el estetiği için son derece önemlidir. Sık sık yaptırılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta manikür yaptırılan yerin hijyen koşullarına uyması ve bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılmasıdır. Manikür aletleri edinerek evde kendi kendinize de manikür yapabilirsiniz. Özellikle tırnaklarda meydana gelen şekil bozuklukları, kış aylarında çatlama ve kuruma, tırnak etlerinin belirginleşmesi gibi durumlarda eller maniküre ihtiyaç duymaktadır. Üstelik el bakımını evde yapmak da sanıldığından çok daha kolaydır. Siz de evde manikür nasıl yapılır merak ediyorsanız, konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. PÜRÜZSÜZLEŞTİRMEK İÇİN TÖRPÜLEYİN Eğer tırnaklarınız uzunsa ucundan bir miktar kesebilirsiniz fakat yeni kesilmiş bir tırnağı törpülemek katmanlara ayrılmasına sebep olabileceği için mümkünse bu işlemi daha önce gerçekleştirin. Devamında tırnaklarınızı mümkünse kâğıt ya da seramik bir törpü ile tek bir yöne doğru törpüleyin. Metal törpüler daha sert olduğu için tırnaklarınıza zarar verebilir. İleri geri törpüleme işlemiyse tırnakta katmanlara ayrılmalara neden olabilir.

TIRNAK ETLERİNİZİ GERİYE DOĞRU İTİN Tırnak etrafındaki ölü deriler, tırnaklarınızı korumak için orada bulunmaktadır. Bu deriyi kesmek sizi hem mikroplara karşı savunmasız hale getirir hem de tırnaklarınızın sağlıksız uzamasına sebep olabilir. Üstelik yumuşak tırnak çevresi derisi, kesildikçe sertleşip daha baş edilemez bir hale gelerek, kısır bir döngüye sebep olur. Doğru bir manikür için tırnak etlerini kesmek yerine, bu işlem için geliştirilmiş özel bir jel ve ahşap çubuklar ile geriye doğru itmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun için dilerseniz şu işlemi uygulayabilirsiniz; vazelin veya yumuşatıcı bir kreminizi portakal çubuğu ile tırnak diplerinize sürün. Bu, tırnağın daha hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlar. Daha sonra ellerinizin girebileceği bir kaba ılık su doldurun ve ellerinizi içeride 5 dakika bekletin. Elinizi sudan çıkardıktan sonra yine portakal çubuğu ile ölü deriyi hafifçe itin. TIRNAK TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN Eğer oje kullanacaksanız, kesinlikle bir oje çıkarıcı ile tırnaklarınızı iyice temizleyerek devam edin. Tırnaklarınızda oje bulunmasa bile oje çıkarıcı ile tırnak yüzeyindeki yağı temizlediğiniz zaman, yeni süreceğiniz ojenin daha uzun süre dayandığını görebilirsiniz. Oje çıkarıcınızın yapısında tırnak ve çevresindeki deriye zarar vermeyen maddeler olduğuna emin olun. Özellikle yoğun kimyasal bulunduran ojeler tırnaklarınızın solmasına ve güçsüzleşmesine sebep olabilir.

KORUYUCU CİLA SÜRÜN Evde manikür yapımı sonrasında manikürünüzün süresini artırmak hem de ojelerinizin uç kısımdan soyulmadan ilk günkü gibi parlamasını sağlayabilmek için, ojenin üzerine mutlaka bir koruyucu cila sürün. Fakat tüm çabalarınızın boşa gitmemesi için, cila sürme işine geçmeden önce ojelerinizin iyice kuruduğundan mutlaka emin olun. SON DOKUNUŞLAR... · Gün içinde kullandığınız nemlendirici kremi manikür sonrasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yöntem, tırnaklarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

· Oje sürmeyi seviyorsanız manikür işleminden sonra parlatıcı ya da dilediğiniz bir ojeyi sürebilir, daha bakımlı tırnaklara sahip olabilirsiniz.

· Manikür uygulamasını düzenli şekilde yaparsanız, tırnaklarda oluşan etleri de azaltabilirsiniz.

· Bahsettiğimiz tüm bu işlemleri pedikür için de uygulayabilirsiniz. Yalnızca pedikür yaparken ayak için üretilmiş bir tırnak makası kullanmanızı tavsiye ederiz. Evde manikür pedikür yapımı işte bu kadar kolaydır! MANİKÜR SUYUNUN FAYDALARI Manikür sağlıklı ve güzel ellerin en büyük yardımcısıdır. Manikürün en büyük yardımcısı da şüphesiz manikür suyudur. Manikür suyu, tırnak sağlığı ve tırnak çevresi için çok önemlidir. Bu nedenle içerisine eklenecek malzemelerin doğru şekilde seçilmesi ve doğal içeriklere sahip olması gerekmektedir. Kaliteli ve doğal içeriklerle hazırlanan manikür suyu manikürün etkisini artırır, uygulamasını kolaylaştırır, tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar ve tırnak problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Üstelik bu su ayaklar için de yani pedikür işlemi için de rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Manikür suyu hazırlarken kullanabileceğiniz maddelerle tırnaklarınızın sorunlarını giderebilir, rengini açabilir, yumuşatabilir, tırnaklarınızı ve tırnak çevresini besleyebilir, tırnak hassasiyetini giderebilir, kırılmaya meyilli tırnaklarınızı güçlendirebilir, tırnak mantarı oluşumlarının önüne geçebilir ve tırnaklarınızı güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, tırnakları manikür işleminin olumsuz etkilerine karşı koruyabilirsiniz. EVDE MANİKÜR SUYU HAZIRLAMA Evde manikür suyu hazırlama bu işlemi evde uygulamak isteyen kadınların en sık merak ettiği detaylardan biridir. Evde manikür suyu hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri manikür suyu sıcaklığıdır. Manikür suyunun sıcaklığı soğuk ya da soğuğa yakın olmamalı; elleri yakacak kadar sıcak da olmamalıdır. Su tam anlamıyla ılık bir sıcaklığa sahip olmalıdır. 35-40 derece bunun için ideal bir sıcaklıktır. Bundan sonra ise ihtiyaca uygun ve tercih doğrultusunda yağlar, bitkiler ve diğer maddeler eklenebilir. · Tırnaklar güçsüz ve kırılgansa; avokado suyu, zeytinyağı, argan yağı ve badem yağı karışımı hazırlanabilir.

· Tırnaklar sert ve şekilsizse; gliserin, zeytinyağı, badem yağı, bebe yağı, Hindistan cevizi yağı, salatalık ve limon ile karışım yapılabilir.

· Tırnaklar zayıf ve soyulmaya meyilli ise; badem yağı, zeytin yağı, papatya, ısırgan otu suyu, e vitamini ile bir karışım hazırlanabilir.

· Tırnaklarınızda tırnak mantarı meydana gelmişse; 1 tatlı kaşığı karbonat, iki damla limon, bir iki damla kekik yağı ile bir karışım hazırlanabilir. Diğer bir alternatif olarak da küçük bir diş sarımsak ezilerek karışımın içine eklenebilir ve ek olarak nane yağı kullanılabilir.

· Tırnaklarda renk değişimi meydana geldiyse; limon suyu, badem yağı, lavanta yağı, bebe yağı, gül suyu ile hazırlanabilir.

JEL MANİKÜR ZARARLI MIDIR? Amerikan Dermatoloji Derneği için bir kılavuz hazırlayan Dermatolog Dr. Chris Adigun, 'Jel manikür UVA ışınları yayan LED lambalar kullanılarak yapılan bir işlem. UVB ışınları (güneş gibi) yanma izi verebilirken, UVA ise yaşlanmadan, cilt hasarından ve kanserden sorumlu olan türdür. Riskli jellerin ne kadar riskli olduğunu anlamak için “sorun ”, bu tedavinin salondan salona nasıl uygulanacağına dair bir standardizasyon bulunmadığıdır. Deri kanseri hakkında bildiklerimiz hep güneş ışığına dayanıyor, ancak ellerimizden farklı mesafelere yerleştirilmiş LED lambalar da sorun teşkil edebilir. Daha çok bu lambaların biliçsiz kullanımı problemlerin önünü açıyor. Bununla birlikte, genetik, pigmentasyon, kanser öyküsü olanlar da UVA ışınlarına ve etkilerine daha duyarlı hale gelebilir' diyor. JEL MANİKÜR YAPTIRIKEN BUNLARA DİKKAT! Jel manikür güzel ve uzun ömürlü olabilse de tırnaklarda sert olabilir. Tırnaklarınızı jel manikür öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı tutmak için aşağıdaki ipuçları önerilmektedir: Manikürcünüzle proaktif olun. Aletlerin sterilize edilip edilmediğini sorun ve her müşteriden sonra aletleri temizlediğinden ve dezenfekte ettiğinden emin olmak için etrafı inceleyin.