HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay'ı uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay'ı uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

27.02.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş ve on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Depremlerden en çok etkilenen illerden olan ve geçtiğimiz günlerde 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşan Hatay'da da acı olaylar yaşanmıştı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Hatay bölgesi için uyarıda bulundu. Pampal, Hatay'ı bir büyük depremin daha beklediğini ve tehlikenin yaklaştığını söyledi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay'ı uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü... 5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.

qq

Pampal, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak.

'EN KADERSİZ KENTİMİZ HATAY'

Yani Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da. Hatay da biraz güneyde tehlike olduğu için Hatay'ı dahil edemiyorum maalesef. Çünkü o fayın güneye doğru Ölü Deniz fayının devamı Suriye, Lübnan ve İsrail'de bu bölgeler de çok yıkıcı bir depremlere gebe. 8'e varan büyüklükler hep yaşanmıştır. Eğer olursa, ki olma ihtimali yüksek. Çünkü oralarda da stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. Burada en kadersiz, en şanssız kentimiz Hatay olmuştur.

ww

'HATAY ÜÇ KEZ ŞAMAR YEDİ, DÖRDÜNCÜSÜNE HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Tarihte de böyledir ama bu depremde de, ilk depremde Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. İkinci depremde yine Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. Üçüncüsü ancak Hatay'ın depremiydi. Antakya fayı kırılarak 6,4'lük depremi doğurdu ve Hatay üç kez şamar yedi. Şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor. O bakımdan belki Hatay'da daha hızlı davranmak gerekli olabilir. Ama diğer yerlerde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğerlerinde çok acele etmeye gerek yok. Yeter ki doğru işler yapmak için gerekli çalışmaları yapın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurduİzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374
Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

Seçim tarihiyle ilgili AK Parti'den açıklama!

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Uzmanlardan ilk açıklama! "6,7'ye erişecek"

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

Helallik istedi! Erdoğan Adıyaman'daki ilk birkaç güne dikkat çekti

Helallik istedi! Erdoğan Adıyaman'daki ilk birkaç güne dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.